Sarà una festa delle Associazioni novesi sportive e di volontariato la tre giorni che si terrà dall’8 al 10 settembre a Novi Ligure. Il programma della manifestazione è estremamente ricco e prevede una serie di eventi che si terranno in diversi punti della città. Tra questi, dimostrazioni sportive, stand, musica, cucina e tanto altro. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Sport in Novi e dalla Consulta comunale dello sport in collaborazione con le associazioni di volontariato e il Comune di Novi Ligure.

«Abbiamo cercato – spiegano gli Assessori Rachida Hasbane (affari sociali) e Stefano Moro (sport) – di riunire in una grande festa il mondo del volontariato che opera sul territorio per conoscerci meglio e condividere le varie esperienze. L’obiettivo è quello di promuovere e valorizzare le attività svolte dalle associazioni e il loro impegno nel divulgare, soprattutto verso le giovani generazioni, i valori della solidarietà e della convivenza civile».

PROGRAMMA

Piazza Gruppo Alpini di Novi Ligure

8-9-10 settembre, dalle 19.00: stand gastronomici

Venerdì 8 settembre, dalle 21.00: DJ set

Sabato 9 settembre, ore 20.00: presentazione nuova stagione Società Sportive

Centro storico

Sabato 9 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17: “Vieni a provare il tuo sport”, partecipazione gratuita per tutti i bambini

Stand delle associazioni di volontariato

Sfilata delle Società Sportive: partenza da piazza Dellepiane e arrivo in piazza Gruppo Alpini di Novi Ligure

ore 16 (via Girardengo, zona San Nicolò): presentazione del libro “Lebron James è l’America” di Simone Marcuzzi, dialoga con l’autore Simone Sacco

Info: comitatodellaconsultasportiva@gmail.com