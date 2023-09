Con queste parole su “La Stampa” il 2 luglio del 2017 il Sindaco Rocchino

Muliere difendeva la sua scelta del metodo porta a porta spinto:

“Con il metodo, detto «Contarina», la raccolta rifiuti dovrebbe portare a un

aumento della differenziata per rispettare i limiti indicati dalla legge e far

arrivare, in futuro, anche a una diminuzione delle tariffe, che verrebbero

stabilite non più solo in base alla metratura delle abitazioni ma anche e

soprattutto in riferimento alla quantità dei rifiuti prodotti. Modalità che

comportano per le aziende di raccolta grossi investimenti e una decisa

partecipazione da parte dei cittadini”

L’arrivo nelle case dei Novesi delle bollette di pagamento della TARI sta

suscitato un polverone che dal web si sta spostando “fisicamente” davanti

agli Uffici Comunali.

Verrebbe da dire “Il Re è nudo” ma purtroppo a rischiare di rimanere in

mutande sono i Cittadini novesi.

I Novesi si sono visti recapitare delle bollette con aumenti anche del 75% e

si chiedono giustamente a cosa siano dovuti questi costi se, come

affermava il Sindaco Muliere quando doveva convincerci che la scelta del

porta a porta sarebbe stata vantaggiosa, il rifiuto differenziato è una risorsa

e rappresenta un risparmio per i contribuenti.

Considerata la risonanza avuta in Città dall’entità degli addebiti il Consigliere

di FI, Oscar Poletto, neonominato Presidente della Commissione bilancio, ha

convocato per mercoledì prossimo13 settembre alle ore 20.30 una seduta di

commissione allo scopo di definire i contorni della vicenda e verificare la

disponibilità del sindaco Muliere a modificare le tariffe.

Alla Commissione, che ricordiamo essere pubblica, sono stati chiamati a

partecipare anche i tecnici di Gestione Ambiente che hanno il compito, oltre

che di raccogliere attraverso il porta a porta i rifiuti, di emettere le fatture e

riscuotere la tassa.

Il Capogruppo consigliare di Forza Italia Maria Rosa Porta che da sempre ha

espresso le sue perplessità sulla complessità del sistema di raccolta

afferma con forza: “Non ho mai avuto dubbi sul fatto che la scelta del

metodo Contarina fatta dal Sindaco Muliere fosse quella sbagliata. La

premialità che i cittadini dovrebbero vedersi riconosciuta per il “sacrificio” di

differenziare è stata assorbita dagli altissimi costi che il gestore ha dovuto

sopportare per l’acquisto di nuovi camion per la raccolta, il cambio dei

cassonetti e la fornitura dei contenitori.

La tassa dei rifiuti deve garantire la copertura integrale dei costi relativi al

ciclo dei rifiuti, quindi anche questi A questo va aggiunto l’aver procrastinato

nel tempo il passaggio alla tariffa puntale. Tutti costi che chi ha scelto , nel

2017, sapeva sarebbero ricaduti sui cittadini. Purtroppo ancora una volta e,

come sarà per il passaggio del Terzo Valico in Centro, la Città, nonostante le

battaglie portate avanti dalle opposizioni, se ne accorge solo quando tocca

con mano .”

“Abbiamo sempre detto che il ciclo dei rifiuti, aggiunge Giacomo Perocchio,

concepito in questo modo avrebbe danneggiato i cittadini ed i costi

sarebbero lievitati. Dai Novesi ci stanno arrivando moltissime segnalazioni di

aumenti spropositati, spesso poco o per nulla comprensibili.

Muliere , che dichiara pubblicamente di non essere convinto dell’algoritmo

che calcola le tariffe, è ormai Sindaco da più di tre mesi, la delibera della

TARI è una delle più importanti , probabilmente non l’aveva ancora nemmeno

presa in mano in tutto questo tempo , ma avrebbe dovuto farlo! Bisogna

analizzare la delibera ed eventualmente rettificare le tariffe se ci fossero degli

squilibri esagerati come sembra, noi siamo pronti a porre rimedio a questo

problema.”

Stigmatizziamo infine il laconico comunicato stampa diramato

dall’Amministrazione Muliere, che in modo strisciante, imputa tale aumento

ad un provvedimento del Commissario Ponta e tende a spostare

l’attenzione sui reali colpevoli di questo esponenziale aumento.

Si assuma il sindaco Muliere la responsabilità delle scelte fatte; I gruppi di Fi

Berlusconi per Novi e Lega Salvini- Lavoriamo per Novi chiederanno al

Sindaco di operare nell’interesse dei suoi Cittadini e di modificare le tariffe.



MR Porta – G. Perocchi – O. Poletto – G. Dolcino