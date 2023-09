Domenica 3 settembre 2023 alle ore 20:45 in Piazza Dellepiane è previsto il Concerto della Rovereto Wind Orchestra per il Novi Musica Festival – edizione 2023. Il Concerto è organizzato dall’ Associazione Karkadè e dall’Associazione Novi Musica Cultura in collaborazione con il Comune di Novi Ligure. Il Direttore sarà il M° Andrea Loss e nel corso della serata, il programma prevede la prima esecuzione assoluta della composizione “Monte Sacro” vincitrice della seconda edizione del Concorso di composizione per fiati e percussioni Novi Musica, del compositore Enrico Blatti che sarà presente per ricevere il premio.

Direttore Artistico è il M° Maurizio Billi, Direttore della Banda Musicale della Polizia di Stato. Il Novi Musica Festival ha infatti salvaguardato l’eredità del Novi Marenco Festival che per 20 anni, sotto la Direzione del Maestro Billi, ha ospitato le maggiori orchestre Sinfoniche italiane e le principali Bande e Fanfare Ministeriali. Come il Novi Marenco Festival, il Novi Musica Festival ha annesso un Concorso Internazionale di Composizione per Musica per Fiati e percussioni. L’edizione dello scorso anno, al quale hanno partecipato compositori da tutto il mondo, tenutasi presso il Complesso Monumentale di Santa Croce a Bosco

Marengo, ha annoverato in giuria sia il Maestro Billi che il Maestro Leonardo Laserra Ingrosso (Direttore della Banda Musicale della Guardia di Finanza).

L’evento gode del Patrocinio dell’Ambasciata di Spagna (che sarà presente con un suo rappresentante), della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e della Provincia di Alessandria.

E’ previsto l’intervento dello scultore Gianni Noli con una sua scultura, anteprima della sua mostra “Terra Sensazione”, da collocare in Piazza Dellepiane durane la serata.

Il Novi Musica Festival è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Paolo Giacometti