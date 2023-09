L’isola ecologica di Piazza Rattazzi è stata recentemente implementata con contenitori supplementari a disposizione della cittadinanza: questi, collocati alle spalle di quelli interrati, sono funzionanti e utilizzabili seguendo le istruzioni che vi sono riportate e si riassumono di seguito: è sufficiente premere il pulsante e avvicinare la tessera per poter aprire il contenitore e conferire il rifiuto.

L’Assessore Cecilia Strozzi afferma: “Il posizionamento di ulteriori contenitori è un’azione concreta a supporto della cittadinanza, del decoro urbano e dell’igiene pubblica: in questo modo, una zona centrale della nostra città, è al riparo da eventuali situazioni di difficoltà derivanti dal un non corretto conferimento. La tutela delle nostre strade è frutto di un’alleanza e una collaborazione tra le istituzioni e i cittadini che, sicuramente, faranno la loro parte per mantenere Casale Monferrato bella e pulita”.