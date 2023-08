Il grave incidente stradale che ha coinvolto due automobili, una Ford e una Clio, si è verificato poco prima dell’una di notte di oggi, sabato 19 agosto, sulla ex Statale per Voghera all’altezza del distributore di benzina a poche decine di metri dalla sede dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona.

Secondo la prima sommaria ricostruzione si è trattato di una mancata precedenza di una delle due auto che si è immessa sulla ex statale. Lo schianto è stato violentissimo e l’auto con 4 giovani a bordo si è capottata sull’asfalto. Una delle due automobili ha rotto il serbatoio del carburante che si è rovesciato sull’asfalto e per questo motivo la ex statale è stata subito chiusa al traffico. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 sono intervenuti i pompieri di Tortona ma soprattutto la pattuglia della Polizia Municipale di Tortona: il turno serale stava per finire ma gli agenti sono rimasti in servizio fino alla conclusione dell’incidente, alla pulizia dell’asfalto, rimozione delle auto danneggiate e riapertura della ex statale e cioé fino alle quattro del mattino.

Le ambulanze hanno trasportato i tre giovani al Pronto soccorso dell’ospedale: secondo quanto è stato possibile appurare le ferite riportate erano di media gravità, nessuno per fortuna in pericolo di vita anche se all’inizio le loro condizione sembravano più gravi. I vigili del fuoco di Tortona oltre a mettere in sicurezza i mezzi hanno anche aiutato nelle operazioni di soccorso e nella pulizia della strada.

FOTO TRATTA DA GOOGLE MAPS