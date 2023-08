Se non ci fosse la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona la città sarebbe più povera e molte iniziative e progetti non potrebbero esistere come ad esempio l’ufficio IAT (Informazioni Accoglienza Turistica) per il quale sono stati stanziati 36 mila euro.

La Fondazione non ama pubblicizzare troppo pubblicizzare questi interventi perché li ritiene quasi un dovere per la città, ma noi crediamo sia giusto evidenziare ogni tanto questo importante lavoro della Fondazione ed ecco che ogni tanto ci piace ricordare ai nostri lettori e ai cittadini tutto quello che fa la Fondazione.

Fra i vari interventi attuati di recente, eccone alcuni deliberati dal Consiglio di Amministrazione nelle scorse settimane.

€ 15.000,00 a favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Serravalle ScriviaD.V. quale contributo per l’acquisto di una nuova ambulanza per garantire il servizio di emergenza sanitaria e trasporto pazienti;

€ 25.000,00 a favore della Polisportiva Derthona di Tortona quale contributo a sostegno delle attività annuali della Polisportiva Derthona: “Scuola e sport”, “Campus Estivo”, 25° edizione del Memorial “B. Gemme”, Memorial “Faravelli” Memorial “Costa Barbè”, Veloce Club Tortonese, torneo di Santa Croce, meeting di Atletica, corsi gratuiti per ragazzi, costi energetici per le Società che gestiscono in convenzione gli impianti comunali;

a favore dell’Associazione Peppino Sarina Amici del Burattino ODV di Tortona quale contributo per il progetto “Educare divertendo: spettacoli, mostre, laboratori sul teatro di figura nei luoghi sariniani” attraverso le attività dell’Atelier Sarina, “Baracche di Luglio” – rassegna estiva di teatro di figura, “Assoli” – rassegna invernale di teatro di figura, laboratori didattici pomeridiani per bambini, serali per adulti e in collaborazione con l’Associazione Diapsi – Circolo Ricreativo “Il Bullone” rivolto a chi ha disabilità psichiche, trasferimento del laboratorio di NAT in altri locali, collaborazione con UNIMA Piemonte; € 15.000,00 a favore del Comune di Tortona quale contributo a sostegno delle spese organizzative per l’arrivo della 11a tappa del 106° Giro d’Italia il 17 maggio 2023 p.v