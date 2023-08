Prosegue il mese di agosto e proseguono gli eventi di Diano Arentino con una nuova proposta di Trek&Yoga in programma martedì 22 agosto con partenza alle ore 17.00. Il percorso sarà come sempre gratuito e sfrutterà la rete sentieristica recentemente riqualificata dal Comune di Diano Arentino. La partenza è fissata da Diano Borello, piccola e pittoresca borgata che fa parte del territorio di Diano Arentino: si percorreranno alcuni tratti di sentieri ripuliti di recente e, passando dal Monte Beronà, si salirà in maniera decisa su un sentiero poco battuto ma molto caro a chi vive le campagne circostanti. Si salirà in quota fino alla Borgata Chiesa, e ci si fermerà per la sessione di yoga in prossimità della chiesa di Santa Margherita. Conclusa la sessione, si proseguirà poi su mulattiere e strade campestri tra gli ulivi, costeggiando case più a valle dell’abitato e tornando a Diano Borello. Si affiancherà la chiesa di San Michele Arcangelo, che custodisce un polittico cinquecentesco di grande bellezza di Antonio Brea.

Il ritrovo è fissato per le ore 17.00 al parcheggio di Diano Borallo, vicino alla chiesa di San Michele Arcangelo. Il percorso è di circa 6 km con un dislivello di 150 metri e durerà più o meno 4 ore. Difficoltà E: il percorso è fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche e dotato di un equipaggiamento adeguato. Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1,5 litri), crema solare, tappetino yoga (disponibile previo avviso per chi non lo avesse). L’iscrizione è obbligatoria entro le 19.00 di lunedì 21 agosto. Informazioni e iscrizioni: GAE Davide Fornaro +393402440972.

La partecipazione a “Trek&Yoga” è gratuita, per chi desidererà fermarsi all’aperitivo la quota è invece di 10,00 euro a testa. Maggiori informazioni sulle pagine Facebook e Instagram del Comune di Diano Arentino o al numero 3358742775.