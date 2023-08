Incidente stradale ieri pomeriggio a Villaromagnano, un uomo alla guida del proprio motocarro per cause ancora in corso di accertamento si è rovesciato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e l’ambulanza del 118.

L’uomo pur rimasto ferito ha rifiutato di essere trasportato in ospedale e si è fatto medicare sul posto.