Sabato 2 settembre riprende la stagione di grandi eventi estivi a Tortona con la “Mezza Notte Bianca” organizzata dal Comune in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio “Tortona è”.

Una lunga serata di manifestazioni che inizieranno dalle 18 circa in tutto il centro città per proseguire sino a notte, con i negozi e locali aperti a fare da sfondo, per salutare l’estate 2023.

Tanti gli appuntamenti nelle piazze e vie cittadine:

– in piazza Duomo due spettacoli di bike freestyle con Vittorio Brumotti, noto personaggio televisivo, fra i volti di “Striscia la Notizia”; che si esibirà alle 18.30 e alle 21; dalle 22 musica dj set, con Martinelli, gruppo musicale celebre per pezzi indimenticabili come “Cinderella”, e The Twins, band berlinese fra i protagonisti della scena musicale internazionale negli anni ‘80

– in corso Montebello dalle ore 18:30 gastronomia con Tracktoria Il Girasole di Gavi, la “Farinata” de La Rocca ele “Macedonie” dell’Azienda Agricola Sorlini all’angolo con via Bidone alle 20.30 ancora musica con la Granadilla Band a cui seguirà, alle 21.30, il fashion show con sfilata allestita da “Il Sarto & C.”; inoltre,;

– in piazza Arzano dalle ore 19,30, animazione per bambini, mentre alle 21 i ragazzi delle classi 5’ della scuola primaria “Salvo d’Acquisto” presentano lo spettacolo “5 passi avanti”;

– nella vicina piazza Marconi sarà invece allestita “La notte e le note delle Associazioni di Volontariato” in collaborazione con il CAV con stand informativi e momenti musicali a cura di Accademia San Matteo e Sonic Factory;

– dalle 19,30 postazione truccabimbi in via Emilia 215, spettacoli di giocoleria in via Emilia nord (zona chiesa San Matteo) e numeri di magia itineranti.

– in piazza Lugano dalle 20.30 spazio alle scuole di ballo del territorio a cura di Interact Tortona, si esibiranno: le cheerleader del Derthona, Danzarte, Palestra Futura e MovEvolution;

– in via Carducci dalle 21.00 musica con la band locale dei Mind’s Black;

– in largo Borgarelli si terrà “L’Aperi-Borga” con live music a cura di Guido Melotti;

– in via Emilia, al civico 252, “Forme d’Arte” estemporanea con la street art di Fabio Bertoni, Franz, Rimoe e Roberto Bottone; dalle 19 all’angolo con piazza Duomo, gastronomia con “L’Agnolotto” e di fronte alla chiesa di San Matteo, la birra del birrificio Booty Bay oltre a spettacoli di giocoleria; alle 21, in via Emilia sud, esibizione di danza con Fada Lab e la sfilata organizzata dai negozi della zona;

– in piazza Malaspina dalle ore 18,30 spettacoli di trottole acrobatiche di Rocco Cosca e alle ore 20, la cena della Notte Bianca (su prenotazione) organizzata da Polleria Moderna e Bar Santa Caterina.

Durante la serata – dalle ore 21 – sarà inoltre possibile visitare gratuitamente il M.A.DE. Museo Archeologico Dertona e l’Atelier Sarina presso Palazzo Guidobono, la Pinacoteca “Il Divisionismo” in corso Leoniero e il Museo del Mare in via Pernigotti.

Il ricco e vario programma proposto offre a tutti, grandi e piccini, la possibilità di trascorrere una piacevole “MezzaNotte” di fine estate.

Info e contatti: Comune di Tortona – Ufficio Manifestazioni, tel. 0131864297; e-mail mauradamilano@comune.tortona.al.it