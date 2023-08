Questa mattina, presso la Caserma “Pietro Somaschini”, il Comandante Provinciale, Colonnello Marco Morganti, ha voluto personalmente consegnare i nuovi gradi a quattro Ufficiali neopromossi.

Si tratta del Tenente Colonnello Mario Ricciardi Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale, del Capitano Antonio Lo Iacono, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia, del Tenente Roberto Milano, Comandante della Sezione Operativa del Comando Compagnia di Imperia e del Tenente Antonio Bertillo, Comandante del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sanremo.

Il Tenente Colonnello Mario Ricciardi, originario della provincia di Pisa, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1996 come allievo Maresciallo. Conseguito il grado, dal 1998 al 2004 ha ricoperto l’incarico di Comandante di Squadra di Compagnia Motorizzata presso l’8° Battaglione “Lazio”. Dopo aver superato il concorso a titoli ed esami per Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, nel 2005 ha conseguito il grado di Sottotenente ed è stato destinato al Nucleo Operativo e Radiomobile di Palmi (RC) dove ha assunto l’incarico di Comandante sino al 2013. Conseguito il grado di Capitano, ha comandato la Compagnia di Carrara (MS) sino al settembre 2018, quando, promosso Maggiore, è stato trasferito ad Imperia presso l’attuale sede di servizio, con l’incarico di Capo Ufficio del Comando Provinciale.

Il Capitano Maurizio Lo Iacono, nato a Torino, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri come Allievo Sottufficiale nel 1986. Dopo un periodo di circa quattro anni in provincia di Savona quale Sottufficiale in sottordine presso la Stazione di Varazze, ha ricoperto per oltre venticinque anni delicati incarichi di carattere investigativo nella provincia di Torino ed effettuato numerose missioni fuori area anche in teatri delicati quali Iraq, Afghanistan e Libano. Nominato Ufficiale nel 2019, dal settembre 2022 è Comandante del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Ventimiglia.

Il Tenente Roberto Milano, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1986 come Carabiniere Ausiliario. Dopo la frequenza del Corso Sottufficiali dal 1988 al 1990 è stato destinato presso vari reparti della provincia di Piacenza. Trasferito in provincia di Alessandria, tra il 1995 ed il 2007 ha ricoperto l’incarico di Comandante delle Stazioni di Orti e Bosco Marengo. Nuovamente trasferito in Liguria, dopo un breve periodo alla Compagnia di Alassio, dal 2008 al 2016 ha comandato la Stazione di Noli (SV) e dal 2016 al 2021 la Stazione di Borghetto Santo Spirito (SV). Nominato Ufficiale, dal gennaio 2022 comanda la Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Imperia.

Il Tenente Antonio Bertillo, originario di Caserta, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1988. Terminato l’iter formativo presso la Scuola Sottufficiali, è stato trasferito a Cisterna di Latina (LT), dove ha ricoperto l’incarico di Sottufficiale in sottordine dal 1990 al 1992. Trasferito alla Compagnia di Formia (LT), dopo un breve periodo alla locale Stazione, dal 1994 al 1996 ha assolto l’incarico di addetto al Nucleo Operativo, mentre dal 1996 al 2015 l’incarico di Comandante della Stazione di Latina Borgo Sabotino. Dopo aver assolto anche diversi incarichi presso il Comando Provinciale di Latina, il Tenente Antonio Bertillo ha conseguito la Nomina a Sottotenente nel 2021 e dal gennaio 2022 ricopre l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanremo.

Il Colonnello Marco Morganti, dopo essersi congratulato con i neo promossi per il traguardo raggiunto, conseguenza tangibile della professionalità e dell’impegno sempre profusi nel servizio, ha evidenziato l’importanza legata al grado ricoperto e gli oneri derivanti dalle funzioni Comando. Con la foto di rito ed un brindisi augurale alla presenza di una rappresentanza del personale del Comando Provinciale, si è conclusa la breve ma significativa cerimonia di questa mattina.