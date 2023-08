E’ stato l’emergenza idrica il tema affrontato oggi nella riunione che si è tenuta nella sala consiliare della Provincia, convocata dal Commissario ad acta dell’Ato idrico e Presidente della Provincia Claudio Scajola, d’intesa col Prefetto Valerio Massimo Romeo. All’incontro hanno partecipato i tecnici e i vertici di Rivieracqua, il subcommissario Dott.ssa Cecilia Brescianini, lo staff della struttura commissariale, i vertici provinciali delle Forze dell’ordine e i dirigenti e tecnici della Provincia. E ‘ stato fatto il punto della situazione da Ventimiglia ad Andora. Dopo aver sottolineato come i lavori completati nei mesi scorsi abbiano permesso di garantire un approvvigionamento costante nel periodo di maggiore richiesta, nel comprensorio dianese e in alcune località dell’entroterra, sono state decise alcune misure per allentare le criticità nei comuni e nelle frazioni in maggiore difficoltà per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico. A tal fine il Consiglio provinciale sarà convocato d’urgenza per deliberare l’inserimento a bilancio del finanziamento ottenuto dalla Protezione civile di 490 mila euro che sarà trasferito a Rivieracqua e che consentirà di migliorare l’adduzione dal fiume Roja. Ci sarà inoltre un’attività di supporto degli uffici della Provincia ai tecnici di Rivieracqua per monitorare le situazioni emergenziali, in particolare quelle dell’entroterra. Un’ulteriore azione, quella del Prefetto, che solleciterà le Forze dell’Ordine, la Protezione civile e il volontariato affinché venga fornito immediato sussidio ai nuclei familiari più colpiti dall’emergenza, coordinandosi con i sindaci dei Comuni interessati. Sarà ripresentata alla Protezione civile e nazionale – accompagnata da una relazione del Prefetto – la domanda di finanziamento già inoltrata nei mesi precedenti ma rimasta ad oggi inevasa, affinché sia finanziato un primo stralcio per le emergenze interessanti i Comuni colpiti maggiormente. Per affrontare nell’immediatezza l’emergenza, è stato deciso dal Commissario ad acta di dare indirizzo ai Sindaci di emettere un’apposita ordinanza per una breve sospensione notturna dell’erogazione idrica, con l’obiettivo di ottimizzare in modo sinergico l’approvvigionamento del sistema dell’intera rete da Ventimiglia ad Andora.

Nella la riunione è stato fatto il punto della situazione riguardante i cantieri in corso d’opera dei vari lotti del Masterplan Roja per il quale 4 lotti sono già ultimati e in funzione. I tre lotti nel Comune di Sanremo (Porto-Capo Verde) saranno ultimati il 30 aprile 2024, il lotto di Imperia e i lotti compresi tra Diano Marina e Cervo saranno conclusi il 31 maggio 2024, il lotto di Andora per la posa della tubazione sarà finito il 31 dicembre 2023, mentre quello per la realizzazione del serbatoio è in fase di gara d’appalto, con affidamento entro il 30 settembre 2023.