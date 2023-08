Con la Fiera d’Agosto prende il via una campagna informativa sulla raccolta dei rifiuti che proseguirà nei prossimi mesi. L’iniziativa di Gestione Ambiente, concordata con l’Amministrazione comunale, prevede l’installazione di uno stand in via Girardengo nella serata di venerdì 4 agosto (dalle ore 19 alle 22) per fornire informazioni ai cittadini sul servizio di raccolta e sulla differenziazione dei materiali.

«Con questa prima iniziativa – commenta l’Assessore all’Ambiente Gian Filippo Casanova – avviamo un nuovo ciclo di attività di sensibilizzazione e informazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. I risultati raggiunti dalla nostra città dimostrano l’elevato e diffuso senso civico dei novesi, che non dev’essere offuscato dalla presenza di fenomeni appariscenti ma marginali di abbandono. Informazione, sensibilizzazione, controllo e interventi sanzionatori – conclude Casanova – saranno potenziati fin dal mese di settembre e andranno avanti di pari passo, in stretta collaborazione con Gestione Ambiente, insieme con i tempestivi interventi per ripristinare la pulizia e lo svuotamento dei cestini anche in occasione di manifestazioni ed eventi».