I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono intervenuti questa mattina, mercoledì 16 agosto in Largo Borgarelli, in pieno centro storico cittadino per un incendio che ha interessato tre “bocche di lupo” della Banca d’Asti. Le bocche di lupo, sono dei manufatti messi a punto per garantire l’areazione e l’illuminazione di locali seminterrati e interrati e le fiamme hanno raggiunto proprio il seminterrato della banca.

Il tempestivo intervento dei pompieri Tortonesi ha impedito che si verificassero gravi danni, ma soprattutto ha evitato che le fiamme raggiungessero i faldoni custoditi nel seminterrato evitando una grave perdita di dati importanti per la banca.

Il fumo che si è sprigionato e il pericolo al quale avrebbero potuto essere esposti dipendenti e clienti della filiale ha costretti i Vigili del Fuoco ad ordinare l’evacuazione e la chiusura della Filiale almeno fino al pomeriggio dopo aver accertato che la situazione fosse tornata alla normalità.