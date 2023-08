È ancora attivo il vasto incendio scoppiato nel comune di Ceriana, nell’imperiese. Sul posto sono operativi due elicotteri regionali e tre canadair, oltre alle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari antincendio boschivo. Le forze di terra, composte da circa 60 persone, si stanno concentrando sul fronte di Ceriana, il più esteso e più vicino al centro abitato. L’incendio aveva preso il via nel comune di Badalucco, ma nella notte tra martedì e mercoledì e corso della giornata di ieri le fiamme si sono spostate verso il comune di Ceriana.

Il fronte di fuoco è invece sotto controllo in località Verezzo, nel comune di Sanremo; in fase di bonifica l’incendio scoppiato ieri pomeriggio a Pontedassio.

