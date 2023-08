Ferragosto 2023, saranno i Belli Fulminati Nel Bosco ad animare la notte più importante dell’estate ingauna. Il concerto dell’acclamata band ligure si svolgerà dal palco di Piazza De André, sul Lungomare Andrea Doria, alle ore 21:30, con ingresso libero.

I Belli Fulminati Nel Bosco, attivi fin dagli anni ’90 ed inventori del Cabarock, un’esilarante miscela di musica del vivo e cabaret, tornano con nuovi costumi, nuovo sound ed una rinnovata formazione che comprende: Gianni Zallio alias Reverendo Gion voce e sax, Massimo “Gazza” Zanelli batteria, Marco Visita voce, Giovanni “Montanasky” Montanaro fisarmonica e tastiere, Gianni “Fake Slim” Muratorio tromba, Walter Ceschia sax tenore, Mauro Vero chitarra, Riccardo “Matusalem” Giudice basso, Adriano “Famolo Strano” Stangis trombone e, al suo esordio musicale, il giovane talentuoso Sebastiano “Zeb” Zanelli sax alto.

Il “Ti Taglio il Toast Tour 2023” fa scalo ad Albenga, la mia città. Giocheremo in casa quindi, perciò daremo il peggio di noi che, per una band di musica demenziale come la nostra, equivale al meglio! – Ha postato Massimo Gazza Zanelli, storico membro fondatore dei Fulminati, su tutti i principali social media.

Ottime premesse per un evento decisamente da non perdere. Salvate la data: martedì 15 agosto, Ferragosto, ore 21:30, in Piazza De André, Lungomare Andrea Doria, Albenga, col buonumore e la buona musica dal vivo. Lo spettacolo, organizzato dal Comune, dall’assessore Alberto Passino e da Marta Gaia è adatto a tutti e l’ingresso libero