Per il consueto memorial dell’Amico scomparso prematuramente Mario Tacchella, il

gruppo musicale D.O.C. – Destinazione Ostinata e Contraria – si esibirà, domenica 6

Agosto ore 21:30, in piazza Europa a Cantalupo Ligure

Nati dalla ferma volontà di un gruppo di amici appassionati di musica d’autore di riunirsi

periodicamente per non dimenticare chi non c’è più ma soprattutto per non voltarsi

dall’altra parte di fronte a chi c’è e ha bisogno di una mano, i D.O.C. condurranno il

pubblico in un viaggio nel mondo della musica e nel tempo.

Il concerto sarà infatti un vero e proprio itinerario attraverso quella canzone d’autore che

raccontando le “Storie sbagliate” parla di conflitti, di ambiente e di personaggi resi

immortali da quegli indimenticabili cantautori che hanno fatto la storia della nostra musica,

da Bertoli a Vecchioni, da De André a De Gregori, da Dalla a Graziani…

E dopo i racconti “sbagliati” che ci aiuteranno a superare i pregiudizi e ritrovare la

speranza, perché le storie possono essere sbagliate ma non sono mai sbagliate le

persone né le canzoni, il concerto si svilupperà in una serie di medley dedicati ad alcune

leggende assolute della musica: da Rino Gaetano a Lucio Battisti fino al gran finale da

cantare a squarciagola tutti insieme, con le canzoni dei Nomadi.

Come sempre per l’ingresso al concerto sarà richiesta solo un’offerta libera, e tutto il

ricavato della serata sarà devoluto all’ A I L Alessandria Asti Associazione Italiana

contro Leucemie-Linfomi e Mieloma, una realtà fondamentale del nostro territorio che

non si può non aiutare.

La Band dei D.O.C. è formata da:

Marco Borgarelli (Basso)

Maurizio Carega (Chitarra, Voce)

Gianni Casarollo (Chitarra, Percussioni, Voce)

Vittorio Gastaldi (Batteria)

Paolo Giordano (Chitarra, Voce, Armoniche)

Stefano Moressa (Tastiere, Voce)

Salvatore Sanna (Chitarre, Voce)

Marcello Pernecco (Tecnico Immagini)

Dario Sanna (Tecnico Immagini)