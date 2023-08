Nuovo appuntamento del Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia con l’arte contemporanea con la inaugurazione alle ore 17.00 di sabato 2 settembre della mostra “SPA. SalusPerArtem” dell’artista materico Tiziano Gramondo di Diano Marina, organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Nelle sale del Museo, intrise di mito e di storia, si potrà percepire, attraverso alcuni bozzetti preparatori, opere e manufatti tratti dalla cospicua produzione dell’artista, una profonda ricerca di semplicità e serenità in contrasto con le lecite aspirazioni a stupore, fama e mercato. Avvalendosi di residui del progresso, Tiziano Gramondo riduce a livello minimale e rustico la stesura delle proprie opere, lontano da virtuosismi e tecniche. La mostra “SPA-SalusPerArtem” consolida una scrittura semplificata ove si abbandonano i concetti e le vivaci tavolozze che, se necessario, sono stese disordinatamente, e persegue quell’approccio severo e morale che ha sempre contraddistinto l’artista.

All’inaugurazioneinterverrà lo storico dell’arte dott. Alfonso Sista, già funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria per la zona intemelia.

L’artista

Tiziano Gramondo si avvicina all’arte, da autodidatta, agli albori del nuovo millennio. Dopo svariate esperienze lavorative e non che l’hanno dapprima portato a girovagare per il mondo e, successivamente, a occuparsi della cosa pubblica, è sbocciata in lui questa necessità di tradurre in manufatti e colori le proprie idee e visioni del vissuto.

Grazie alla frequentazione di alcuni maestri amici come Andrea Bellonotto, Paolo Scati e, non ultimo, Jerome, ha a poco a poco sviluppato una manualità tesa ad assecondare il suo sempre caustico pensiero.

Oltre ad aver partecipato a innumerevoli mostre collettive, sue personali sono state ospitate a Pozzo Garitta ad Albissola Marina, nell’Oratorio di Santa Caterina a Cervo, nella sala mostre del Palazzo del Parco a Diano Marina, città in cui vive e lavora nel suo studio giardino dove riceve ospiti e amici.

La mostra sarà visitabile sino al 7 ottobre negli orari di apertura del Museo.

INFO:

Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41

18039 Ventimiglia

0184/351181/ museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it