Serata speciale dedicata alle Sirene giovedì 3 agosto a Savona con l’unica tappa in città del tour di presentazioni del saggio di Luca Valentini “Sirene” (Atene Edizioni) alle 18 sotto il loggiato del piazzale del Maschio nella Fortezza del Priamar con ingresso libero e, subito dopo la proiezione del nuovo Live ACTION Disney “La Sirenetta” in occasione della rassegna “Cinema in Fortezza”.

L’appuntamento, promosso da LuNa Comunicazione|Eventi, Atene Edizioni, Misteri di Liguria, Mare d’Inchiostro, è organizzato in collaborazione con il Nuovo Filmstudio di Savona.