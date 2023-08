E’ stata inaugurata oggi presso la Pinacoteca G. Morscio in via Doria, 10 a Dolceacqua la mostra fotografica e la presentazione del libro «SILENZIO OMBRE E LUCI» di Sandro Libra.

Sandro Libra nasce a Ventimiglia nel 1952 dove vive e lavora. L’amore per la fotografia fin da piccolo, inizia il suo percorso nel 1970 orientando i suoi studi su grandi fotografi quali: Ansel Adams, Weston, Kapa, Bresson fino ai contemporanei Salgado, Scianna, Berengo Gardin, Koudelka . In continua ricerca del legame tra psiche e stati d’animo, tra realtà e sogno. Concentra la sua attenzione sul bianco e nero e sulle raffinate tecniche della stampa fine-art. Segue ogni immagine personalmente dalla visione allo scatto, dalla stampa al montaggio. Sviluppa e stampa nel suo studio di Dolceacqua; realizza ogni sua foto in camera oscura con metodi analogici, pellicole e carte agli alogenuri d’argento. Il grande senso di libertà che lo accompagna da sempre lo spinge a spaziare ed analizzare tutto ciò che rispecchia lo stato d’animo del momento: materia o concetti. Al di la delle proprie immagini un grande sogno, un’ambiziosa speranza…capire!

Con l’opera che verrà presentata stasera, l’autore ripercorre i luoghi che caratterizzano i romanzi di Francesco Biamonti e attraverso una nutrita selezione di scatti ritrae la Liguria di Ponente nelle sue infinite sfaccettature e contraddizioni. Il fotografo segue i sentieri tracciati dallo scrittore e lo cerca negli uliveti che si muovono al ritmo del vento, nelle montagne che si sciolgono tra le nuvole, nei profumi di timo e rosmarino che si inseguono tra i casolari abbandonati. Le fotografie di questa raccolta, insieme alle puntuali citazioni che le corredano, raccontano una terra aspra e dolce, gioiosa e malinconica, dove le ombre, ubaghi, e le luci, aprichi, si incontrano e si confondono in una danza continua.

La mostra, a cura del Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua, proseguirà con il seguente orario: Giovedì e Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:30, Sabato e Domenica dalle ore 16:00 alle ore 23:00 – ENTRATA LIBERA.

Per info: www.culturadolceacqua.it – info@culturadolceacqua.it ufficio IAT: 0184 206666 (anche whatsapp)