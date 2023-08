Tutto esaurito per le due serate di gala su invito per festeggiare l’estate. L’ Imitamorfosi di Claudio Lauretta, domenica 13 agosto, e la vitalità musicale Anni Sessanta de I Paipers, lunedì 14 agosto, sono proposte d’intrattenimento di sicuro successo per rendere indimenticabile il ponte di Ferragosto al Roof Garden.

Il calendario eventi del Casinò di Sanremo presenta nomi affermati nel panorama internazionale, apprezzati e richiesti dai clienti più affezionati, scelte di grande qualità, che ne assicurano il gradimento

La festa di Ferragosto è affidata domenica 13 agosto a Claudio Lauretta, in arte Mister Voices, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, e lunedì 14 agosto all’irrefrenabile ritmicità de I Paipers, capaci di sprigionare l’energia musicale degli Anni Sessanta.

Il programma degli spettacoli estivi, in chiusura, vedrà sabato 9 settembre l’attesa performance di Max Giusti con un monologo a cuore aperto dal titolo “A tutto Max” accompagnato dall’ ensemble musicale.