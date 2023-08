Sabaro 12 agosto 2023, a Dolcedo, per la rassegna “Per le vie del Borgo” si esibirà il quartetto Swing “THE MELLOW TONE”, formato da Eugenia Cuomo Ulloa – Voce; Luca Terzolo – Pianoforte; Andrea Ferrera – Contrabbasso; Matteo Minola – Batteria, tutti di scuola jazzistica genovese . Proporranno uno spettacolo dal titolo “It don’t mean a thing” dalle famose parole di Duke Ellington.

“In a Mellow Tone”, con tono dolce e spensierato… recita il brano di Duke Ellington. Una serata cullati e abbandonati al morbido ritmo dello swing. Il quartetto, formato da Eugenia Cuomo Ulloa, Luca Terzolo, Matteo Minola e Andrea Ferrera, ci accompagnerà in America a conoscere i grandi della era Swing: Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Count Basie e l’immancabile Duke Ellington. Oltre agli standard del repertorio jazz più conosciuti, il gruppo ripropone musica italiana anni ’30, ’40 e ’50, dalle canzoni di Louis Prima e Buscaglione, a Natalino Otto e Paolo Conte. Il tutto per creare uno spettacolo divertente e allegro, coinvolgente e dal gusto un po’ retrò, in cui ogni canzone sarà accompagnata con quell’immancabile ritmo “dondolante”, perché la musica “non significa nulla (se non c’è quello swing)” (Duke Ellington, “It don’t mean a thing (if it ain’t got that swing)”).

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 con ingresso a offerta libera.