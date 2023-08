Lo spettacolo comico di Gianluca Impastato in programma domenica 27 agosto sul Molo delle Tartarughe è stato posticipato, in accordo con gli organizzatori, a martedì 29 agosto 2023 sempre alle ore 21.30. L’evento è stato rimandato in considerazione delle previsioni meteo relative alla giornata di domenica. Restano invariate le modalità di partecipazione: ingresso libero a partire dalle 20.30 fino a esaurimento posti. Per informazioni, Ufficio IAT: +39 0183 490271 e infopoint@comune.dianomarina.im.it

