Scenario di evento

Idrogeologico/idraulico per piogge diffuseSi possono verificare fenomeni diffusi di:instabilità di versante, localmente anche profonda, in contesti geologici particolarmente critici;frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua drenanti bacini Piccoli e Medi, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, etc.).significativo scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;caduta massi in più punti del territorio.Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare significativi fenomeni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.Si possono verificare fenomeni diffusi di:significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua drenanti bacini Grandi con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle zone golenali, interessamento degli argini;fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell’alveo;occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d’acqua maggiori.Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei bacini Grandi può determinare criticità.Idrogeologico per temporaliLo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale.

Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, con possibili piene improvvise di bacini Piccoli e Medi, in conseguenza di temporali forti, diffusi e persistenti. Sono possibili effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento.