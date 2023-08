Nella giornata di ieri la Stazione mobile itinerante dell’ “Arma contro la solitudine” è stata accolta a Pontecurone dall’assessore Ansalone, da Angelo Gueli, Presidente della locale sezione volontari Protezione civile e dalla vice sindaco Ricotti.

È il primo dei tre appuntamenti pontecuronesi che i Carabinieri di Tortona, al comando del Capitano Domenico Lavigna, hanno programmato nell’ambito del progetto di sensibilizzazione e vicinanza a favore della popolazione anziana e contro l’abbandono degli animali.

I carabinieri della stazione mobile per tutto il mese di agosto visiteranno 39 Comuni e le piccole frazioni del tortonese, per un contatto e un dialogo più diretto con la popolazione. Un sentito grazie per la nobile iniziativa!