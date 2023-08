Aveva solo nove anni ed era in vacanza con il papà, la mamma e la sorella minore di sei anni. La famiglia, aveva percorso migliaia di Km per arrivare in una struttura ricettiva di Costa Vescovato sulle colline Tortonesi per un vacanza all’insegna del relax senza mai più immaginare che quei giorni sarebbero diventati i peggiori della loro vita.

E’ quello che è successo ad una famiglia proveniente dalla Germania che aveva scelto l’Italia per trascorrere le vacanze e si era fermata nel Tortonese.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, il figlio primogenito di nove anni viene punto da un calabrone e va in shock anafilattico. il bombo respira a fatica e inizia a diventare cianotico parte la mobilitazione generale e viene dato l’allarme. A Costa Vescovato arriva subito l’ambulanza e i soccorritori si rendono conto della gravità del fatto. Parte una corsa disperata all’ospedale infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria, ma è tutto inutile: il bambino di nove anni muore in seguito al veleno che il calabrone gli ha iniettato e al quale probabilmente era allergico.