I Carabinieri Forestali di Casale Monferrato ha scoperto nel comune di Frassineto Po una captazione idrica abusiva che un’azienza agricola locale utilizzava per prelevare in maniera irregolare acqua dal Torrente Gattola, inserito nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Alessandria. L’acqua superficiale e sotterranea è un bene pubblico e come tale può essere sfruttata solo con autorizzazione rilasciata dalle autorità preposte, nel rispetto delle prescrizioni da questa impartite. È importante infatti che i prelievi siano continuamente monitorati e autorizzati così da garantire un deflusso minimo di acqua nel bacino che permetta la sopravvivenza degli organismi animali e vegetali che lo popolano. Nel caso di specie, il prelievo avveniva per mezzo di una pompa idrovora alimentata da macchina agricola, che i Carabinieri, nel normale servizio di perlustrazione, hanno rinvenuto lungo la sponda del torrente in prossimità di un terreno agricolo in attualità di coltura di proprietà dell’azienda stessa. A seguito di accertamenti, la captazione è risultata irregolare e al titolare dell’azienda è stata notificata una sanzione amministrativa da un minimo di 3.000 a un massimo di 30.000 euro per violazione del Regolamento regionale recante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, in quanto prelevava acqua in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo.