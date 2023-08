Si informa la cittadinanza che per ricevere la Carta Solidale 2023 (Carta dedicata a Te) per l’acquisto di beni di prima necessità, destinata ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà economica e introdotta dall’art.1, commi 450 e 451, della Legge di Bilancio 2023, non è necessario inviare alcuna domanda e che la procedura di individuazione dei destinatari sarà gestita da INPS e Comuni.

In particolare, l’INPS individua i nuclei familiari residenti in ciascun Comune sulla base di dati elaborati secondo i seguenti criteri (in ordine di priorità decrescente):

nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso

nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso

nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso

ISEE non superiore ai 15.000 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza; Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL; Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni-CIG; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Per il Comune di Tortona, l’INPS ha provveduto all’individuazione dei nuclei destinatari della misura, i quali, entro i termini previsti, riceveranno la comunicazione di ritiro ed i dettagli necessari presso gli uffici postali.

La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 382,50 euro, non rinnovabili, erogato attraverso una Carta elettronica di pagamento rilasciata da Poste Italiane, salvo modifiche alla normativa statale.

Ai destinatari della carta, individuati dall’ INPS, si comunica che:

per l’attivazione è necessario effettuare la prima spesa entro il 15 settembre 2023

la mancata effettuazione del primo pagamento entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità delle carte e la conseguente decadenza del beneficio.

Per maggiori informazioni

www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.05.carta-solidale-per-acquisti-di-beni-di-prima-necessit-istruzioni.html

www.poste.it/carta-dedicata-a-te.html

