I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono intervenuti nella giornata di oggi, venerdì 4 agosto a Casalnoceto per un anziano che non rispondeva al personale dei Servizi Sociali, tanto che questi, visibilmente preoccupati per la sua salute hanno dato l’allarme chiamandoli.

I pompieri hanno forzato la porta d’ingresso e hanno trovato il pensionato seduto in poltrona che stava guardando la TV e non aveva assolutamente voglia di farsi trovare dal personale dei Servizi Sociali.

Sempre nella giornata di oggi i Vigili del Fuoco di Tortona hanno effettuato tre interventi in città e fuori per rimuovere tre nidi di calabroni in altrettante abitazioni.