Al via dal 21 settembre la nuova edizione del Corso Start-up d’impresa organizzato da Asperia, Azienda speciale della Camera di commercio di Alessandria-Asti, con il supporto del Comitato per l’imprenditoria femminile interprovinciale. Un percorso formativo rivolto ad aspiranti e neo imprenditori, con l’obbiettivo di trasferire ai partecipanti le informazioni e le competenze necessarie a sviluppare una corretta “cultura di impresa” e comprendere se l’”idea nel cassetto” possa trasformarsi in un concreto progetto imprenditoriale.

Nel corso delle sessioni saranno affrontate, sia da un punto di vista teorico che pratico, varie tematiche legate all’auto-imprenditorialità e saranno anche resi disponibili strumenti tecnici utili per definire e sviluppare l’idea imprenditoriale.

Il percorso prevede 22 ore di formazione suddivise in 11 incontri della durata di 2 ore ciascuno, che alternano al momento formativo occasioni di confronto con simulazioni pratiche.

Il primo incontro si svolgerà GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE in presenza presso la sede di Alessandria della Camera di commercio di Alessandria-Asti in Via Vochieri 58 dalle ore 17.00 alle ore 19.00: sarà l’occasione per conoscere i vari “protagonisti” ed iniziare a porre le basi necessarie per realizzare un progetto imprenditoriale di successo.

I restanti 10 incontri saranno realizzati on-line in modalità sincrona secondo il calendario consultabile alla pagina dedicata del sito internet www.asperia.it.

Al termine del percorso, con la collaborazione delle componenti del Comitato imprenditoria femminile, verrà organizzato presso la Camera di commercio di Alessandria-Asti l’evento finale durante il quale sarà possibile un confronto con imprenditori ed esperti di vari settori economici.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al seguente link: https://forms.gle/tGruLYnwuvmMG8326