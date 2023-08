Da mercoledì 25 ottobre ad Alessandria, presso Arcobaleno ASD APS, in via Galvani, n° 22, e da giovedì 26 ottobre ad Acqui Terme (AL), presso Studio Danza My Balance, in via Gramsci/angolo via Don Bosco, dalle ore 20 alle ore 23, ricomincia il Corso di Teatro Sintetico,ideato egestito da Quizzy Teatro di Monica Massone, realtà territoriale di produzione spettacoli, organizzazione eventi, laboratori e seminari.

Dal 2017, “Sintetico” è, oltre che di formazione, un laboratorio stabile di ricerca per comprendere la società contemporanea, scoprire, attraverso la pratica del teatro, gesti, norme, fenomeni e sistemi che generalmente si ignorano, acquisire maggiore consapevolezza di sé e delle dinamiche di relazione con l’altro, esprimere e trasmettere, il più possibile senza giudizio o condizionamento, il proprio sentire e il proprio pensiero su tematiche che, durante il processo di esplorazione, appaiono come più urgenti.

“Sintetico” ha lo scopo di tradurre in azione scenica (sia fisica, che verbale) ogni emozione, sentimento e pensiero emerga dalla personalità di ciascun partecipante, secondo un processo di riconoscimento e accettazione che conduca alla libertà di espressione e di critica, senza alcun condizionamento o giudizio a priori da parte di chi conduce e/o del gruppo stesso, allo scopo di agevolare la conoscenza di sé e la costituzione della propria identità, nonché allenare all’ascolto dell’altrui opinione e, perciò, alla dialettica. Ha, inoltre, lafinalità di esercitare la capacità di coscienza critica, allo scopo di rafforzare autonomia e indipendenza psichiche, abituare alla realtà di un lavoro di squadra, all’estrinsecazione e alla mediazione del proprio sentire e del proprio pensiero, in un contesto di democrazia attiva e, infine, dicreare una produzione artistica composta da una serie di performance modulabili e contestualizzabili.

Il progetto “Sintetico” ha già prodotto lo spettacolo “Society”, con il quale si è partecipato a rassegne teatrali professionistiche, a esempio con il Circuito “Piemonte dal Vivo”, nonché a molteplici manifestazioni e a eventi pubblici, in collaborazione con diversi Comuni piemontesi; la pièce è un “work in progress” che integrerà l’esito del corso 2023/2024.

La prassi si concentrerà, in prevalenza, sull’integrazione tra azione fisica, voce e parola, allo scopo di comunicare e condividere idee ed emozioni con credibilità e naturalezza.

La ricerca di una sintesi espressiva, in cui gesto e verbo sono condensati in un agire scenico diretto ed essenziale, avviene mediante: tecniche di rilassamento corporeo e di respirazione; il potenziamento dell’ascolto e del “pensiero laterale”; l’acquisizione di nuove competenze motorie; la meccanica vocale per conoscere la struttura della voce di ciascuno; la “voce naturale” ossia la riscoperta e l’esplorazione di toni, volumi, ritmiche e sonorità spontanei; la paralinguistica ovvero la qualità della voce e l’articolazione; il ritmo e la melodia (nonché il contrasto a essa) come fondamenti su cui costruire l’azione fisica e verbale; la musicalità della prosa e del verso poetico come strumento espressivo ed emotivo in possesso all’attore; lo studio del movimento e del gesto in rapporto allo spazio, al tempo, alla musica, alla voce e alla parola; la dizione ossia le tecniche e le modalità di enunciazione conformi alle esigenze del testo; elementi di ortoepia ovvero della corretta pronuncia italiana; lo storytelling ed elementi di drammaturgia; tecniche di immedesimazione mutuate dal metodo Stanislavskij-Strasberg, nonché di improvvisazione; la composizione di una storia; la gestione delle dinamiche narrative; l’allestimento, le prove e il debutto dello spettacolo finale.

Il Corso di Teatro “Sintetico” è diretto e condotto da Monica Massone, attrice e organizzatrice, laureata in Teatro Educativo e Sociale presso l’Università degli Studi di Torino, diplomata attrice presso la “International Acting School” di Roma (scuola di formazione professionale Regione Lazio) e specializzata in “Storytelling”, presso la Scuola “Holden” di Torino, coadiuvata da Tatiana Stepanenko, formatrice, coreografa e ballerina, circa il movimento e l’espressività corporea. Per informazioni su didattica e costi è possibile chiamare o scrivere ai recapiti seguenti: 348 4024894, quizzyteatro@gmail.com, www.quizzyteatro.com