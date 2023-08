Nella giornata di ieri sono comparsi a Diano Marina alcuni avvisi che fanno riferimento all’installazione di nuove valvole gas. In attesa di ulteriori verifiche sull’attendibilità e la provenienza dell’avviso, Amministrazione comunale e Polizia locale raccomandano la massima attenzione, consigliando alla cittadinanza di consultare Italgas per avere informazioni preventive in merito al servizio offerto.

Ufficio staff del Sindaco