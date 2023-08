Nel pieno della stagione estiva l’impegno del Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato non si arresta: fra gli impegni che vedono i soci coinvolti in numerosi eventi sul territorio, si annoverano anche diversi appuntamenti con Silvia Perosino e d il suo volume “Colline di Carta”, ultimo prodotto editoriale del Circolo, da sempre attivo nella diffusione della storia e della cultura del nostro territorio, con uno sguardo nel tempo, divenuto via via più aperto nel considerarne i molteplici aspetti.

Dopo le grandi soddisfazioni dateci dalla pubblicazione di “Donne fuori dalla storia” della giornalista Cinzia Montagna e dei tre volumi a fumetti sulla storia di Alessandria del giovane Giulio Legnaro, quest’anno abbiamo scelto di dare alle stampe la raccolta di scritti a firma di Silvia Perosino, che hanno il pregio, a nostro avviso, di essere una riuscitissima via di mezzo fra saggistica e narrativa, fra espressione di amore per la letteratura (ogni articolo prende le mosse dalla lettura di un romanzo oppure di un saggio) e l’idea di vivere, con la scrittura, delle vere e proprie passeggiate sentimentali nel cuore del territorio piemontese, tra Monferrato, Langhe e Roero, perorando l’idea di fondo che Ia promozione turistica possa essere supportata e vivificata anche attraverso la narrativa.

Prossima occasione per incontrare autrice e soci del Circolo sarà mercoledì 16 agosto, alle ore 21.00, dove il volume verrà presentato nel Giardino delle scuole nel comune di Voltaggio.

L’incontro, realizzato in collaborazione con il Comune di Voltaggio e con la Biblioteca Civica, dopo una breve introduzione di Emiliana Conti, presidente del Circolo Culturale i Marchesi del Monferrato, sarà gestito dallo storico ed attivista culturale Andrea Scotto, che accompagnerà il pubblico nella chiacchierata con l’autrice, alla scoperta dei percorsi fisici, letterari ed emozionali che costituiscono la struttura del libro.

Il Circolo culturale “I Marchesi del Monferrato” è lieto di avere sostenuto in qualità di editore, fin da questi primi passi, l’opera letteraria di Silvia Perosino: il grande lavoro svolto e le energie profuse dal Circolo per il compimento di questo iter editoriale sono compensati dall’intensità dell’opera, un grande passo nell’incessante opera di divulgazione della storia e della cultura del nostro territorio, un passo che rende orgogliosi di aver intrapreso questa strada e che, ricordiamo, ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

“Colline di carta” è una pubblicazione impreziosita dal pregevole lavoro di impaginazione e stampa fornito dalla casa editrice Langhe, Roero e Monferrato, la cui professionalità si è ben accompagnata con gli obiettivi editoriali del Circolo.

Ricordiamo che il volume può essere acquistato nel corso delle presentazioni, oppure richiesto tramite mail all’indirizzo info@marchesimonferrato.com, ed il circolo provvederà alla spedizione del libro.

Emiliana Conti

Presidente Circolo Marchesi del Monferrato