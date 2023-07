Dopo l’incidente di ieri in Mountain Bike a Viguzzolo, un altro tortonese è rimasto ferito in una caduta analoga ed è grave anch’egli, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale CTO di Torino.

Si tratta di M.T., di 50 anni residente a Tortona. L’uomo, secondo la prima sommaria ricostruzione, si stava allenando sulle piste di downhill a Frabosa Soprana in provincia di Cuneo, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del velocipede ed è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto, cause le gravi ferite riportate è intervenuto l’elicottero del 118 e dopo le prime cure sul posto i soccorritori lo hanno trasportato all’ospedale CTO di Torino dove è stato ricoverato in prognosi riservata.