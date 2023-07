E’ in programma per sabato 8 Luglio, dalle ore 19:00, presso lo stadio comunale Fausto Coppi di Tortona l’evento sportivo in memoria di Detar Tali Muca, il giovane tortonese scomparso prematuramente a causa di un tragico incidente stradale.

“Questo evento – dicono gli organizzatori, amici e colleghi di Tali – ha la finalità di unire sentimentalmente tutta la comunità cittadina, per ricordare l’anima solare di chi oggi non è più fisicamente tra noi, ma vive costantemente dentro i nostri cuori”.

Durante il memorial si svolgerà un triangolare di calcio, tra squadre composte da suoi amici e colleghi, per celebrare Detar attraverso lo sport che ha praticato con grande passione

L’evento è benefico (ingresso a libera offerta) e l’intero incasso sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana Comitato di Tortona che, quotidianamente, opera per il bene del prossimo.

Il Sindaco Federico Chiodi porterà i saluti istituzionali per omaggiare, insieme al caro Tali, un altro giovane prematuramente scomparso, Edoardo Riva De Onestis: “Tutta la nostra comunità tortonese si è stretta intorno ai familiari di questi due ragazzi strappati alla vita troppo presto. L’evento di sabato vuole omaggiarne il ricordo nella maniera più bella, unendo lo sport e la beneficenza. L’invito è a partecipare numerosi”.