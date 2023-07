Sabato 8 luglio 2023 sarà una serata di aperture straordinarie per i luoghi della cultura di Casale Monferrato: i visitatori, infatti, potranno visitare il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi e le mostre allestite al Castello del Monferrato durante tutta la serata.

Le collezioni del Museo Civico e della Gipsoteca Bistolfi saranno aperte e visitabili gratuitamente dalle ore 21 alle ore 24.

Al Castello del Monferrato le mostre “The Beatles. Favolosa Epopea”, allestita nelle sale al secondo piano, “Reconnect to Nature”, negli spazi espositivi delle Manica Lunga ed “Enrico Colombotto Rosso. Allure d’Art”, nel Salone Arturo Marescalchi, saranno visitabili dalle ore 20 alle ore 24.

L’iniziativa si integra con il fine settimana di Casale Città Aperta e si svolge in concomitanza con la Notte Bianca che si terrà nella stessa serata per vie della città con i negozi aperti per lo shopping notturno.