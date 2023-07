Organizzata dal Settore Nazionale Subbuteo di OPES (ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI) con il patrocinio di Roma Capitale e del Consiglio Regionale del Lazio e con la collaborazione di Sport e Salute, la cerimonia si è svolta domenica 2 luglio presso lo Stadio Olimpico di Roma, in occasione delle Finali Nazionali del 2° campionato monomarca Zeugo.

Per la prima volta nella storia lo Stadio Olimpico di Roma ha aperto le sue porte per ospitare una manifestazione dedicata al calcio in miniatura E tutto questo è accaduto domenica 2 luglio 2023, presso la Tribuna Monte Mario Gold dell’impianto sportivo capitolino, dove si è svolta l’attesissima cerimonia della consegna degli Oscar del Subbuteo 2022, organizzata dal Settore Nazionale Subbuteo dell’OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI). La manifestazione, organizzata in collaborazione con Sport e Salute, era inoltre patrocinata da Roma Capitale e dal Consiglio Regionale del Lazio ed è stata inserita all’interno del contesto delle Finali Nazionali del 2° Campionato di Subbuteo monomarca Zeugo, promosso dallo stesso Settore Nazionale Subbuteo in collaborazione con il Dipartimento Promozione della FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo).

OSCAR DEL SUBBUTEO: TUTTI I PREMIATI

La cerimonia è stata presenziata da Mauro Simonazzi, Presidente del Settore Nazionale Subbuteo che, unitamente a Pietro Ielapi, Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), a Juri Morico, Presidente dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES), all’On. Luciano Crea, Presidente della Commissione Turismo e Cultura della Regione Lazio, e all’On. Nazzareno Neri, Consigliere Regionale e Presidente della XII Commissione della Regione Lazio (Tutela del Territorio), hanno consegnato gli Oscar del Subbuteo ai giocatori, ai club, ai dirigenti e agli addetti ai lavori che si sono particolarmente distinti, nel 2022, nel campo delle discipline del Subbuteo Tradizionale e del Calcio da Tavolo nell’ambito delle manifestazioni sportive organizzate dalla FISCT.

Nello specifico, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a: Luca Colangelo (Fiamme Azzurre Roma), Campione del Mondo e Campione Italiano in carica di Calcio da Tavolo; Morgan Croce (CCT Roma), Campione Italiano di Subbuteo Tradizionale nel 2002 e Campione del Mondo di questa specifica disciplina; Eleonora Buttitta (Subbuteo Club Bagheria), Campionessa del Mondo Ladies di Calcio da Tavolo; Edoardo Landi (Subbito Gol Ferrara), Campione del Mondo Under12 di Calcio da Tavolo, Salernitana, vincitrice del Campionato Italiano di Subbuteo Tradizionale, Fiamme Azzurre Roma, che hanno conquistato lo Scudetto nella disciplina del Calcio da Tavolo; Alfredo Palmieri, Commissario Tecnico delle Nazionali Italiane Juniores di Calcio da Tavolo; Saverio Bari, fondatore di Subbuteoland (Reggio Emlia) oltre che capitano della Nazionale Italiana campione del mondo di Calcio da Tavolo e della F.lli Bari Reggio Emilia vincitrice della Champions League 2022; Daniele Caroleo, addetto stampa della FISCT e della FISTF World Cup 2022; Maurizio Brillantino, fondatore del portale di informazione CalcioTavolo.net; Arturo Parodi, in rappresentanza dello storico marchio Zeugo, partner principale della manifestazione; Juri Morico, Presidente di OPES.

I VINCITORI DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SUBBUTEO MONOMARCA ZEUGO

Come detto, parallelamente a questo evento, sono state anche disputate le finali del 2° Campionato di Subbuteo Monomarca Zeugo, che ha visto impegnati 32 atleti (ai quali bisogna aggiungere anche 8 giocatori juniores) provenienti da tutta Italia e che si sono guadagnati il pass per la competizione dopo aver superato le varie fasi, a livello locale, organizzate in tutto lo stivale. I 32 partecipanti sono stati suddivisi in 8 gironi da 4 giocatori ciascuno. Al termine di questa fase, in base alla posizione ottenuta in classifica, i partecipanti hanno avuto accesso ai tabelloni Platinum (per i primi classificati), Gold (per quelli giunti in seconda posizione), Silver (per i terzi classificati) e Bronze (per i giocatori che si sono classificato al quarto posto).

Nel Tabellone Platinum (il principale), la vittoria è stata conquistata da Morgan Croce (CCT Roma), che in finale ha avuto la meglio su Maurizio Presutti (Viterbese Subbuteo) con il risultato di 4 a 0.

Nel Tabellone Gold successo per Andrea Balestrucci (Viterbese Subbuteo), che supera, dopo gli Shoot Out (i tiri liberi) Marco Perotti (Black Rose Roma) con il risultato di 3 a 2.

Nel Tabellone Silver è Vinicio Scarantino (Viterbese Subbuteo) ad imporsi su Antonio Maielli (Valtellana) con il risultato di 4 a 2.

Vittoria, infine, nel Tabellone Bronze per Stefano Torre (SC Piacenza), che batte, per 2 a 1, Leonardo D’amico (Old Lions Macerata).

Per quanto riguarda il Torneo Under, inoltre, la vittoria è stata conquistata da Lorenzo Sani (SC Sombrero), che nella finalissima ha battuto Jacopo Giampaola (SC Abruzzo Ves Gentes).