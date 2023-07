Estate fa rima con fitness a San Bartolomeo al Mare, dove per tutta la stagione turisti e residenti possono beneficiare di diversi appuntamenti con l’attività fisica, condotti da istruttori qualificati. La principale area dedicata alle manifestazioni sul mare, Piazza Torre Santa Maria, ospita attività organizzate dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con il Centro Sociale Incontro, lezioni di yoga, ginnastica e zumba aperte a tutti e gratuite. Appuntamento con lo yoga lunedì e martedì mattina, dalle 9:00 in Largo Scofferi, con le insegnanti Alice e Daniela. Mercoledì, giovedì e venerdì (stesso posto e stessa ora) è il turno della ginnastica, con gli istruttori Lorenzo e Davide. Il sabato in Piazza Torre Santa Maria è invece dedicato alla zumba, dove Arsenio Turro Carbonell aspetta turisti e residenti alle 10:30. Non occorre la prenotazione, basta presentarsi sul posto muniti di asciugamano, scorta d’acqua e tappetino.

“Anche con queste attività che hanno pienamente ripreso a funzionare dopo la parentesi pandemica – dichiara il Sindaco Valerio Urso – San Bartolomeo al Mare si conferma località turistica estiva, offrendo gratuitamente a turisti e residenti un intrattenimento fisico, mentale e muscolare realizzato da professionisti qualificati. è anche per motivi come questo che in molti tornano volentieri a San Bartolomeo al Mare, nei limiti del possibile cerchiamo di accontentarli”.