Si è svolta ieri, presso la sala congressi dell’Hotel Royal di Sanremo l’Assemblea Generale di Confindustria Imperia alla quale ha partecipato, in rappresentanza di Regione Liguria, l’assessore regionale Marco Scajola.

“Attrarre investimenti stranieri nel Ponente Ligure è una tra le priorità che Regione Liguria condivide con Confindustria Imperia per una prospettiva di crescita al territorio – spiega l’assessore Scajola -. In tal senso, mi associo alla visione degli imprenditori e delle associazioni di rappresentanza. Credo nell’importanza di una strategia politica che favorisca i collocamenti esteri nel nostro Paese e che intervenga, quando necessario, con azioni mirate a rimuovere gli impedimenti che spesso li ostacolano. La crescita di settori chiave come il turismo, la nautica e l’agroalimentare potrà essere così agevolata. Ma non solo. Secondo le proiezioni di Ance sui dati emessi da Bankitalia, la Liguria sarà la regione italiana dove crescerà maggiormente l’occupazione nell’edilizia, in particolare grazie alle opere previste dal PNRR, con un incremento dell’occupazione previsto dell’8,4% l’anno da qui al 2026. La domanda di lavoro generata dal PNRR, superiore alla media italiana, riguarderà operai semplici e specializzati, ingegneri, architetti e tecnici.”

“Gli investimenti nella nostra Regione in infrastrutture e mobilità sono strettamente correlati ai lavoratori impiegati per la realizzazione di queste opere – ha aggiunto Scajola – la partecipazione alla formazione continua organizzata dal mio assessorato coinvolge l’11,4% dei cittadini liguri, un valore superiore al dato nazionale e a quello del Nord-Ovest pari al 9,6%. Questa assemblea, alla presenza di illustri protagonisti dell’economia, è un momento di riflessione sul nostro territorio per il rilancio economico e sociale del Ponente ligure. Ringrazio, pertanto, Barbara Amerio, presidente di Confindustria Imperia, ceo del Gruppo Permare e presidente di autostrada dei Fiori Spa, dell’opportunità”.