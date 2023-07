In questi giorni il Sindaco, Rocchino Muliere, è stato protagonista di due incontri su temi molto rilevanti per la città.

Quello con Lucia Morselli, amministratore delegato di Acciaierie d’Italia S.p.a., si è tenuto in occasione della presentazione delle strategie commerciali del gruppo siderurgico che si è svolta recentemente nello stabilimento novese. «Ho espresso la preoccupazione dell’intera città rispetto al futuro dell’impianto di Novi Ligure. È di fondamentale importanza – spiega Muliere – effettuare gli investimenti previsti in modo da scongiurare una riduzione della produzione che comporterebbe ripercussioni negative sul settore dell’automotive e su tutto l’indotto. L’a.d. Morselli – conclude Muliere – ha sottolineato che sono state investite risorse per ridurre le emissioni dello stabilimento di Taranto e ha fornito rassicurazioni sulla volontà di proseguire il processo di decarbonizzazione della siderurgia italiana nell’ambito del progetto europeo, così come di continuare la produzione in questo settore strategico per il nostro paese».

Il secondo colloquio si è svolto con Marco Rettighieri, presidente del consorzio Cociv S.p.a., in merito alla situazione del terzo valico ferroviario. In questo caso il Sindaco ha chiesto aggiornamenti riguardo gli studi sull’assetto idrogeologico del territorio che il consorzio è tenuto a presentare: «Ho chiesto a Cociv se sono state rispettate le disposizioni fissate dalla Conferenza dei Servizi su indicazione del Comune di Novi Ligure. Inoltre – continua Muliere – ho fatto presente a Rettighieri alcune criticità, come ad esempio quella della “discesa dello zucchero” in strada Merella in caso di forti piogge. Siamo d’accordo di rivederci quanto prima, anche in vista di un incontro ufficiale con Cociv che si terrà a breve». «Infine – conclude Muliere – ho appena chiesto di incontrare personalmente l’amministratore delegato di Rfi per discutere su due questioni estremamente importanti, vale a dire la riqualificazione e il rilancio dello scalo di Novi S. Bovo e lo stato del progetto per la tangenziale ovest. Ho già anticipato telefonicamente gli argomenti dell’incontro e sto attendendo la data utile per recarmi a Roma