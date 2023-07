Nei giorni scorsi presso il palazzo della Prefettura, il Prefetto di Alessandria Alessandra Vinciguerra ha incontrato il Garante dei Diritti degli Anziani del Comune di Alessandria Vincenzo Costantino.

Nel corso dell’incontro, il dott. Costantino ha illustrato le competenze e l’attività espletata in qualità di Garante, recentemente nominato dall’Amministrazione del Comune capoluogo per il suo territorio, con particolare riferimento alla vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritti delle persone anziane e sul rispetto dei requisiti di qualità delle prestazioni assistenziali loro erogate, nonché al sostegno di iniziative volte a prevenire e impedire ogni forma di discriminazione nei confronti degli anziani.

Atteso che le persone anziane rappresentano una componente sempre più importante della nostra società, sotto diversi profili, il ruolo del Garante dei Diritti degli Anziani – ha sottolineato la dott.ssa Vinciguerra – sarà sicuramente determinante per la tutela dei loro diritti e dei loro interessi presso tutte le sedi istituzionali, pubbliche e private, del proprio territorio.

Nell’occasione, è stata condivisa l’importanza della promozione della figura del Garante dei Diritti degli Anziani, in grado di creare una rete di collaborazioni tra enti competenti per promuovere e realizzare progetti di sensibilizzazione, formazione e informazione, finalizzati ad assicurare ai concittadini anziani la migliore qualità di vita e a contribuire alla individuazione di idonei interventi di politica sociale che rivalutino il ruolo attivo dell’anziano nella società, all’interno del nucleo familiare e nella propria abitazione.

L’incontro si è concluso con il reciproco impegno a collaborare, negli ambiti di competenza, per la promozione di iniziative di tutela delle persone anziane e fragili di questo territorio.

