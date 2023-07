Da mercoledì 19 luglio verrà ripristinato il ricevimento del pubblico, a cadenza settimanale e senza necessità di fissare un appuntamento, da parte del Sindaco Rocchino Muliere.

Tutti i cittadini potranno recarsi ogni mercoledì mattina dalle ore 8,30 alle 12 nell’ufficio situato al primo piano della sede municipale di piazza Dellepiane (ingresso dall’androne di Palazzo Dellepiane) per avere un colloquio diretto, effettuare segnalazioni ed esporre eventuali problematiche riguardanti la città.

«Come promesso in campagna elettorale – spiega Muliere – vogliamo riallacciare un rapporto più stretto con la comunità novese e aumentare le occasioni di ascolto. Questo è un primo passo – conclude il Sindaco – a cui seguiranno altre iniziative per favorire il confronto e la partecipazione alla vita pubblica, come gli appuntamenti periodici della Giunta comunale per conoscere esigenze o problemi dei vari quartieri e l’organizzazione di assemblee pubbliche per consultare i cittadini riguardo opere di particolare rilievo per la città».