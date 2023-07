La settimana prossima si apre con la musica e la comicità di uno dei migliori cabarettisti di “Colorado”: Fabrizio Casalino. Cantautore genovese che ha sempre messo la chitarra al servizio della comicità e della risata dallo stile caustico e dissacrante (come dimenticarsi personaggi come Giginho o le esilaranti parodie di cui è artefice), presenta sul palco di Tortona “Pochi maledetti e subito” portando in scena sé stesso, le sue esperienze quotidiane, vissute ora con amore ora con raggelante cinismo inundivertentissimo showche, attraverso parole e musica, affronta varie tematiche con ironia e sagacia. Uno spettacolo comico-musicale senza giochi di parole, mai banale che parte dal vero e sul vero cambia il punto di vista usando l’ironia come lente di ingrandimento, per svelare il comico nell’esperienza di tutti.

L’appuntamento è mercoledì 12 luglio alle 21 sempre nel cortile dell’Annunziata.

Gli spettacoli sono gratuiti fino ad esaurimento posti.

Per prenotazioni e informazioni: biglietteria Teatro Civico, tel 0131 864488 – dal martedì al venerdì ore 16-19.