A San Bartolomeo al mare l’ultima settimana di luglio è all’insegna dello svago e della tradizione con le feste patronali di Chiappa e Poiolo e le attività di intrattenimento sul Lungomare delle Nazioni.

Si comincia domani, martedì 25, con la festa dei Santi Mauro e Giacomo in località Chiappa (FOTO), la musica della Karibe Band e lo street food in piazza Sottana a partire dalle ore 21:00, con la partecipazione delle danzatrici del ventre della scuola New Movanimart.

Mercoledì 26 è la volta della festa di Sant’Anna e San Gioacchino in località Poiolo (FOTO), che comincia con la messa delle 8:30 e prosegue in serata con l’apertura dello street food alle 19:00 con la musica di Mesci Dj. Si prosegue sempre in piazza Sant’Anna a Poiolo con la Santa Messa e la processione per le vie del paese, con la partecipazione della confraternita di San Michele Arcangelo. Al rientro, la benedizione solenne dei nonni e alle 22:30 una breve visita al borgo e alla sua chiesa.

Sul Lungomare delle Nazioni confermato l’appuntamento settimanale con Paolo Bianco il mercoledì sera con il karaoke alle 21:30 ai Giardini Marco Polo mentre giovedì 27 torna Dj Tex in piazza Torre Santa Maria con il DjSet a partire dalle 21:30. Da venerdì 28 a domenica 30 luglio la sagra dei Rebatta Buse animerà piazzale Olimpia con tre serate all’insegna del divertimento, musica e stand gastronomici a partire dalle 19:00.

Lunedì 31 lo spettacolo si sposta in piazza Rovere, dove alle 21:30 andrà in scena “Sarto per signora” farsa brillante in tre atti di Georges Feydeau a cura della compagnia “Amici del Teatro”. Scambi di identità, equivoci e amori segreti sono gli ingredienti principali di questa divertente vaudeville a ingresso libero.

Informazioni per il pubblico:

Ufficio IAT San Bartolomeo al Mare

Piazza XXV Aprile, 1

Tel. +39 0183 41 70 65

turismo@sanbart.it

sanbarteventi@gmail.com