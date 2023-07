È con grande gioia, annuncia il rettore Don Renzo Vanoi, che presentiamo il programma della Novena alla Madonna della Guardia di Tortona (AL) che culminerà martedì 29 agosto nella solennità dell’Apparizione con la presenza di Sua Em.za Rev.ma il cardinale card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. che presiederà il Pontificale delle ore 10.30.

La Novena avrà il suo inizio domenica 20 agosto. Ogni sera alle ore 21.00 la Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Ciro Fanelli, vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, mentre alle ore 17.00 dal sacerdote orionino Don Federico Cattarelli, della comunità orionina di Milano. Ogni giorno le Sante Messe verranno celebrate alle ore 7 – 8 – 9 – 10 – 17 – 21. Alle ore 7.30 le Lodi (esclusa la domenica), la recita del Santo Rosario tutti i giorni alle ore 16.30 e 20.30.

Quest’anno la Messa dei malati sarà celebrata sabato 26 agosto, alle ore 18.00 presso il cortile del Centro “Mater Dei” e sarà presieduta da S.E. Mons. Giovanni Scanavino, vescovo emerito di Orvieto-Todi. Alla vigilia della festa, lunedì 28 agosto, alle ore 23.00, il vescovo diocesano Mons. Guido Marini presiederà la Santa Messa con i parroci della città ed a seguire il tradizionale “Caffè di Don Orione”.

Il giorno della festa, 29 agosto, oltre al Pontificale delle ore 10.30 presieduto dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, numerose saranno le Sante Messe a partire dalle ore 6.30 e alle ore 7.30. Alle ore 8.30 il direttore generale dell’Opera orionina Padre Tarcisio Vieira presiederà la Santa Messa dei giubilei sacerdotali e religiosi. Nel pomeriggio alle ore 15.30 presiederà Don Giovanni Carollo, direttore provinciale, alle ore 17.00 il vescovo diocesano Mons. Guido Marini presiederà la Santa Messa e guiderà successivamente la solenne processione con la Statua della Madonna fino in Duomo con la recita del Credo come voleva Don Orione ed al rientro impartirà la Benedizione Eucaristica. Alle ore 21.00 Santa Messa che precederà lo spettacolo pirotecnico ed alle ore 22.30 il rettore Don Renzo Vanoi concluderà la giornata con l’ultima Santa Messa.

Anche in Cripta verranno celebrate le Sante Messe alle ore 8-9-10-11-18.30.

La mattina seguente, mercoledì 30 agosto, alle ore 8.00, la celebrazione eucaristica per tutti i benefattori defunti.

Per tutti, in particolare per chi non potesse partecipare alle funzioni, si potrà seguire ogni giorno sul sito internet del Santuario (www.madonnadellaguardiatortona.it) la pubblicazione di un pensiero spirituale che guiderà la giornata e le cronache della giornata arricchite di foto, audio delle riflessioni ed interviste. È sicuramente un mezzo di comunicazione da seguire e diffondere ad amici, conoscenti e sui propri social perché davvero la “buona notizia” si estenda sempre di più. Il giorno della festa le celebrazioni principali saranno trasmesse in diretta, visibili sempre dal sito del Santuario e dai canali diocesani.

Fabio Mogni