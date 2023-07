I giovani talenti musicali che hanno partecipato alla quarta edizione del Concorso Nazionale “Concerto della Rosa” approdano da svariate città italiane, ad Acqui Terme, il 9 luglio, per un concerto che si terrà nella Sala Santa Maria Via Domenico Barone 3, alle ore 17. L’evento è organizzato dalle Associazioni Culturali Timanifesta di Pavia e Musichiamo di Genova che da quattro anni collaborano alla Direzione Artistica del concorso ed a altri eventi collaterali ad esso, sempre con l’unico obiettivo di esaltare e far conoscere la bravura di questi giovani esecutori, che meritano di essere conosciuti ed ascoltati, in rispetto alla loro dedizione alla musica ed agli enormi sacrifici che affrontano per raggiungere i risultati che avremo il piacere di apprezzare. I protagonisti hanno un’età compresa tra i 7 ed i 23 anni e sono studenti di Conservatori, Licei Musicali, Accademie e Scuole di Musica. Tra di essi sarà presente la vincitrice assoluta della quarta edizione del Concorso, violinista di anni 10, Beatrice Soccorso di Cuneo che, nell’occasione riceverà un riconoscimento da parte dell’organizzazione. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Acqui Terme ed è stata intitolata Festival della Rosa con l’auspicio che questo caratteristico centro della Val Bormida, possa in futuro ospitarne altre edizioni.

