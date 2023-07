Si inaugura domenica 30 luglio, a Caldirola, “Il volto dell’appennino”, mostra diffusa di immagini d’epoca che la Pro Loco di Caldirola ha realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell’ambito dell’edizione 2023 del bando “Terre belle”.

L’iniziativa ripercorre, con quarantacinque pannelli e cinquantasette immagini, la storia degli ultimi cento anni della località dell’alta val Curone attraverso i volti dei propri abitanti, ritratti in scene di vita quotidiana, e le immagini dei luoghi più rappresentativi del borgo. Un paese dalla storia particolare e in un certo senso unica, caratterizzata da uno sviluppo repentino che ne ha fatto uno dei luoghi di punta del panorama turistico, seguito da un periodo difficile in cui Caldirola si è ritrovata isolata e ai margini come molte località dell’appennino.

Un lavoro che ha permesso di recuperare un importante patrimonio storico e documentale che avrebbe rischiato di andare perso – le immagini contenute negli archivi della popolazione – mettendolo a disposizione di tutti coloro che vorranno avvicinarsi a Caldirola come turisti, villeggianti e nuovi residenti sia attraverso i pannelli della mostra diffusa che attraverso le scansioni che saranno catalogate sul sitowww.caldirola.org.

“L’obiettivo è quello di valorizzare il centro storico di Caldirola in chiave di un auspicato rilancio turistico” le parole di Cristiano Zanardi, Presidente della Pro Loco, che rivolge a nome del direttivo “un sentito ringraziamento a Luciano Mariano, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il sostegno dimostrato e a Cesare Rusalen per la preziosa collaborazione, oltre che ai caldirolesi il cui apporto è stato fondamentale per il buon esito del progetto”.

Un progetto ambizioso ma non isolato, che arricchisce, completandolo, il nuovo itinerario escursionistico Le fontane di Caldirola – realizzato dal Comune di Fabbrica Curone con il finanziamento del GAL Giarolo Leader e in fase di ultimazione – dove proprio Zanardi e Rusalen si sono occupati di creare un curioso racconto sulla storia del paese che presto si potrà leggere in corrispondenza dei punti di sosta. “In questo modo anche gli escursionisti e i turisti “lenti”, al termine del percorso e dopo aver conosciuto la storia di Caldirola, attraverseranno il centro storico vedendo i volti di chi quella storia ha contribuito a costruirla”.

Durante la giornata si terranno visite guidate alla mostra, un tour in e-bike autoguidato a cura di Bikevalborbera.



Info e contatti

Associazione Turistica Pro Loco di Caldirola

Frazione Caldirola La Gioia 22

15054 Fabbrica Curone (AL)

prolococaldirola@yahoo.it

prolococaldirola@pec.it