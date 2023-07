Dopo il successo di Savona del 6 e 7 luglio, domani sarà Imperia la protagonista di “Notte Bianche di Liguria” con il concerto di Radio Montecarlo “Montecarlo Night Show” con Nick The Nightfly e la Nightfly orchestra. Insieme a lui ci sarà Simona Bencini come special guest della serata. L’appuntamento a Imperia è dalle 21.30 presso la banchina “Aicardi” sul porto di Oneglia.

Le “Notti Bianche di Liguria” sono una rassegna di dodici serate gratuite all’insegna di musica, teatro e cultura organizzata da Regione Liguria per animare tutto il territorio, da Levante a Ponente, dalla costa all’entroterra e prevedono per il mese di luglio un ampio “menù”, con attività ed eventi adatti a tutte le età e a tutti gli interessi: concerti organizzati con le radio del gruppo Mediaset, appuntamenti culturali pensati da Fondazione Treccani e uno spettacolo teatrale, omaggio a Wiliam Shakespeare, ideato dal Teatro della Tosse.

Di seguito, il programma delle “Notti bianche”:

MUSICA

– 15 luglio (Imperia): concerto di Radio Montecarlo “Montecarlo Night Show” con Nick The Nightfly e la Nightfly orchestra

– 22 luglio (Rapallo): concerto di Radio 101 “101 Summer Party” a Rapallo con Mr. Rain e The Kolors

– 29 luglio (La Spezia): Concerto di Radio Montecarlo “Montecarlo Night Show” con Nick The Nightfly e la Nightfly orchestra

TEATRO

– 16 luglio: “Shakespeare by night” a Castelvecchio di Rocca Barbena (SV) ore 21.15

– 21 luglio: “Shakespeare by night” a Castiglione Chiavarese (GE) ore 19 (Inizialmente previsto il 1 luglio, è stato rimandato per maltempo)

– 23 luglio: “Shakespeare by night” a Civezza (IM) dalle 20

CULTURA

(tutti gli incontri iniziano alle 21)

– 18 luglio (Porto Venere): “Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte”, serata con Vittorio Sgarbi

– 28 luglio (Dolceacqua): “Futura. Una serata con Lucio Dalla”, serata con Ernesto Assante