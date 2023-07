Non vogliamo colpevolizzare Gestione Ambiente che è preposta a raccogliere i rifiuti abbandonati che forse nemmeno sa della presenza di questi sacchetti abbandonati da almeno due giorni in via Emilia Nord nei pressi dell’area archeologica davanti ad un condominio e condanniamo chi li ha abbandonati, ma se dal almeno 48 ore questi rifiuti fanno bella mostra e rischiano di diventare cibo per topi o per cinghiali è evidente che qualcosa nel sistema di raccolta realizzato da Gestione Ambiente, qualcosa non va.

