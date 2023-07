La Legge di Bilancio 2023 ha stanziato un fondo di 500 milioni di euro destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro, per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità; una misura che prevede un contributo economico dell’importo complessivo di 382,50 euro.

Il contributo viene erogato con una carta prepagata ricaricabile e nominativa denominata “Dedicata a te” rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay.

Il Comune di Alessandria non ha avuto e non ha nessun ruolo nell’individuazione dei beneficiari della carta solidale se non quello di verificare l’esattezza dei dati anagrafici e il numero dei componenti del nucleo e di inviare tramite posta una comunicazione di assegnazione del contributo.

Al Comune di Alessandria sono state assegnate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mille carte solidali.

I beneficiari sono stati selezionati direttamente dall’INPS in base ai criteri stabiliti dall’art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 di seguito riportati:

a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009: priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005: priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti: priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Il contributo non spetta ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza; Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL; Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni-CIG; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Il Comune di Alessandria ha già inviato la comunicazione di assegnazione del contributo nella quale sono specificate anche le modalità di ritiro della carta presso gli uffici postali.

La Carta è immediatamente attiva e utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che espongono l’immagine della Carta “Dedicata a te”, dove poter acquistare generi alimentari e beni di prima necessità, con esclusione delle bevande alcoliche.

In questi giorni il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sta definendo convenzioni per consentire ai beneficiari di usufruire di uno sconto del 15% su alcuni prodotti, acquistabili negli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa e per questo.

Al fine di non decadere dal beneficio e perdere la possibilità di utilizzare la carta, è assolutamente necessario effettuare almeno un pagamento entro il 15 settembre 2023.

Sul sito del Comune di Alessandria, al seguente link:

https://www.comune.alessandria.it/carta-dedicata-a-te

sono riportati ulteriori dati esplicativi nonché l’elenco dei beneficiari della carta solidale ordinato in base alla data di nascita nel quale viene indicato il numero di protocollo della DSU ISEE 2023.