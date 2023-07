La Filt-Cgil di Alessandria, unitamente alle altre Organizzazioni Sindacali presenti in azienda, ha proclamato 48 di sciopero a partire dalle ore 06.00 di stamattina, lunedì 24 luglio, a sostegno della vertenza con la quale il sindacato intende siglare un accordo di secondo livello che introduca in REDC Srl (Katoen Natie Interporto) l’indennità freddo per gli addetti che operano nelle celle frigorifere e l’incremento del ticket restaurant a 6 euro giornalieri.

Per troppi anni i dipendenti di REDC Srl hanno sofferto di condizioni normative ed economiche penalizzanti ed è arrivato il momento di porre fine a questa ingiusta situazione

A tal proposito basti ricordare che soltanto all’inizio del 2022 i lavoratori e le lavoratrici del sito hanno riacquisito il diritto a vedersi riconosciuta economicamente la carenza di malattia contrattuale che era stata derogata con gli accordi del 2016 e

che Katoen Natie aveva all’epoca preteso come condizione indispensabile per l’acquisizione dell’appalto nell’Interporto.



Esisteva inoltre un altro discutibile accordo in deroga (che nel 2021 la Filt -Cgil non ha firmato) che ha permesso per anni all’azienda di non rispettare il decreto dignità per quanto riguarda la percentuale di utilizzo dei somministrati e il numero

proroghe a loro applicabili.

Il 26 Giugno scorso la Filt-Cgil ha posto fine a questa situazione sottoscrivendo con REDC Srl un accordo con il quale è stata ripristinata la percentuale prevista dal contratto per l’utilizzazione dei somministrati (35%), l’assunzione immediata di 26 somministrati a tempo determinato con un contratto a tempo indeterminato senza periodo di prova, altre 12 assunzioni con le stesse condizioni (6 nel 2024 e altri 6 nel 2025) a cui aggiungere ulteriori 4 assunzioni (su base volontaria) attingendo dagli staff leasing nel biennio 23-24.

Inoltre è stato concordato che il 70% delle prossime assunzioni di REDC Srl avverrà attingendo dal bacino dei somministrati e che dal 1 luglio 2024 si tornerà all’applicazione totale delle disposizione di legge in materia.

A questo punto manca soltanto l’accordo economico per completare il percorso intrapreso dal sindacato, ed in particolare dalla Filt, per restituire dignità, diritti e salario ai lavoratori di Redc Srl, che oggi sono consci e determinati ad aderire e a

fornire il proprio contributo nella lotta che li vedrà protagonisti nei prossimi giorni.

Marco Malpassi -Filt-Cgil Alessandria